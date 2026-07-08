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72:22
قل اني لن يجيرني من الله احد ولن اجد من دونه ملتحدا ٢٢
قُلْ إِنِّى لَن يُجِيرَنِى مِنَ ٱللَّهِ أَحَدٌۭ وَلَنْ أَجِدَ مِن دُونِهِۦ مُلْتَحَدًا ٢٢

٢٢

Di’: «In verità nessuno potrà proteggermi da Allah e mai troverò rifugio all’infuori di Lui,
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