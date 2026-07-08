Registrazione
Registrazione
Seleziona la lingua
72:21
قل اني لا املك لكم ضرا ولا رشدا ٢١
قُلْ إِنِّى لَآ أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّۭا وَلَا رَشَدًۭا ٢١

٢١

Di’: «In verità non posso né nuocervi, né giovarvi».
Tafsir
Lezioni
Riflessi