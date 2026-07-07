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72:19
وانه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا ١٩
وَأَنَّهُۥ لَمَّا قَامَ عَبْدُ ٱللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا۟ يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًۭا ١٩

١٩

Quando il servo di Allah si levò per invocarLo, poco mancò che lo stringessero [fino a soffocarlo]!» 1 .
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