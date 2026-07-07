Registrazione
Registrazione
Seleziona la lingua
72:17
لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا ١٧
لِّنَفْتِنَهُمْ فِيهِ ۚ وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِۦ يَسْلُكْهُ عَذَابًۭا صَعَدًۭا ١٧

١٧

per metterli colà alla prova 1 . Allah condurrà ad un castigo incessantemente più severo chi avrà trascurato il monito del suo Signore.
Tafsir
Lezioni
Riflessi