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67. Al-Mulk

La Sovranità

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Nel nome di Allah, il Compassionevole, il Misericordioso
67:1
تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير ١
تَبَـٰرَكَ ٱلَّذِى بِيَدِهِ ٱلْمُلْكُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍۢ قَدِيرٌ ١

١

 Benedetto Colui nella Cui mano è la sovranità, Egli è onnipotente;
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