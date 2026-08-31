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55. Ar-Rahman

Il Compassionevole

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Nel nome di Allah, il Compassionevole, il Misericordioso
55:1
الرحمان ١
ٱلرَّحْمَـٰنُ ١

١

Il Compassionevole,
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