Registrazione
Registrazione
Seleziona la lingua
26:111
۞ قالوا انومن لك واتبعك الارذلون ١١١
۞ قَالُوٓا۟ أَنُؤْمِنُ لَكَ وَٱتَّبَعَكَ ٱلْأَرْذَلُونَ ١١١

١١١

Risposero: «Dovremmo credere in te nonostante che siano i più miserabili [di noi] a seguirti?».
Tafsir
Lezioni
Riflessi