Registrazione
Registrazione
Seleziona la lingua
12:20
وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين ٢٠
وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍۭ بَخْسٍۢ دَرَٰهِمَ مَعْدُودَةٍۢ وَكَانُوا۟ فِيهِ مِنَ ٱلزَّٰهِدِينَ ٢٠

٢٠

Lo vendettero 1 a basso prezzo, qualche pezzo d’argento, e furono in ciò deprezzatori 2 .
Tafsir
Lezioni
Riflessi