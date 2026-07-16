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12:12
ارسله معنا غدا يرتع ويلعب وانا له لحافظون ١٢
أَرْسِلْهُ مَعَنَا غَدًۭا يَرْتَعْ وَيَلْعَبْ وَإِنَّا لَهُۥ لَحَـٰفِظُونَ ١٢

١٢

Lascia che venga con noi domani a divertirsi e a giocare; veglieremo su di lui».
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