وصدق بالحسنى ٦
وَصَدَّقَ بِٱلْحُسْنَىٰ ٦
undefined
undefined
undefined
3
( وَصَدَّقَ بالحسنى ) أى : وأيقن بالخصلة الحسنى ، وهى الإِيمان بكل ما يجب الإِيمان به ، أو أيقن بالملة الحسنى ، وهى ملة الإِسلام ، أو بالمثوبة الحسنى وهى الجنة .