اذ انبعث اشقاها ١٢ إِذِ ٱنۢبَعَثَ أَشْقَىٰهَا ١٢

{ إِذِ انْبَعَثَ أَشْقَاهَا } أي: أشقى القبيلة، وهو " قدار بن سالف " لعقرها حين اتفقوا على ذلك، وأمروه فأتمر لهم.