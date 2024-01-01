3

Мы отправили посланников к древним народам и предыдущим поколениям людей, однако они нарекли их лжецами и отвергли Наши знамения. Мы поразили их нищетой, болезнями, бедствиями и напастями, но все эти несчастья были Нашей милостью по отношению к ним, поскольку они побуждали их в трудную минуту смириться перед Нами и прибегнуть к Нашему покровительству. Тем не менее, от этого их сердца только почерствели, и они отказались склониться к истине. Сатана представил им их порочные деяния в прекрасном свете, и они поверили в то, что они исповедуют истинную религию. Немного же они наслаждались собственной ложью, пока шайтан забавлялся их разумом.