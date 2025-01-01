undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined

3

قوله تعالى : قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين ققوله تعالى : قل سيروا في الأرض أي : قل يا محمد لهؤلاء المستهزئين المستسخرين المكذبين : سافروا في الأرض فانظروا واستخبروا لتعرفوا ما حل بالكفرة قبلكم من العقاب وأليم العذاب ، وهذا السفر مندوب إليه إذا كان على سبيل الاعتبار بآثار من خلا من الأمم ، وأهل الديار ، والعاقبة آخر الأمر . والمكذبون هنا من كذب الحق وأهله لا من كذب بالباطل .