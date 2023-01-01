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أي سوداوان من شدة الري من الماء قال ابن عباس في قوله "مدهمتان" قد اسودتا من الخضرة من شدة الري من الماء وقال أبي أبي حاتم حدثنا أبو سعيد الأشجع حدثنا لبن فضيل حدثنا عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس "مدهمتان" قال خضراوان وروي عن أبي أيوب الأنصاري وعبدالله بن الزبير وعبدالله بن أبي أوفى وعكرمة وسعيد بن جبير ومجاهد في إحدى الروايات وعطاء وعطية العوفي والحسن البصري ويحيى بن رافع وسفيان الثوري نحو ذلك. وقال محمد بن كعب "مدهامتان" ممتلئتان من الخضرة وقال قتادة خضراوان من الري ناعمتان ولا شك في نضارة الأغصان على الأشجـار المشتبكة بعضها في بعض.