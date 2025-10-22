والذين اهتدوا زادهم هدى واتاهم تقواهم ١٧
وَٱلَّذِينَ ٱهْتَدَوْا۟ زَادَهُمْ هُدًۭى وَءَاتَىٰهُمْ تَقْوَىٰهُمْ ١٧
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
3
﴿وَٱلَّذِینَ ٱهۡتَدَوۡا۟﴾ وَهُمْ الْمُؤْمِنُونَ ﴿زَادَهُمۡ﴾ اللَّه ﴿هُدࣰى وَءَاتَىٰهُمۡ تَقۡوَىٰهُمۡ ١٧﴾ أَلْهَمَهُمْ مَا يَتَّقُونَ بِهِ النَّار