3

Только неверующие пытаются опровергнуть знамения своего Господа и затмить истину ложью. А что касается верующих, то они покоряются истине и пытаются поддержать ее всеми возможными способами. Очень часто неверующим сопутствует удача в торговых сделках, но вы не должны обольщаться их материальным благосостоянием, потому что богатство не свидетельствуют о том, что Аллах любит своего раба и что этот раб следует правильным путем. Напротив, вы должны делать выводы из того, что происходит вокруг, и задумываться над религиозными истинами. Вы должны оценивать людей по истине, а не истину по благосостоянию людей, потому что так поступают только невежественные и неразумные люди.