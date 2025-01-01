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3

Они поклонялись только Всевышнему Господу и исправно выполняли его повеления, и поэтому Аллах велит ангелам препроводить их в Рай самым достойным образом. При этом праведники также будут идти толпами в сопровождении своих собратьев, деяния которых будут соответствовать их деяниям. Когда они достигнут Райской обители, то увидят огромные просторы и великолепные дворцы, почувствуют прекрасное благоухание и легкий райский ветерок и осознают приближение вечного райского наслаждения. Затем перед ними будут распахнуты райские врата, и это величественное событие еще раз подчеркнет превосходство и благородство правоверных. Хранители Рая будут приветствовать их словами: «Мир вам! Да будете вы защищены от всякого зла, от любых бед. Ваши сердца переполнялись желанием познать Аллаха, любовью к Нему и страхом перед Ним, ваши уста непрестанно поминали Его, а ваши тела исправно выполняли Его повеления. Посему входите в Рай и пребудьте здесь во веки веков. Это - обитель добра, которая предназначена только для праведников, которые творили добро». Говоря о том, как обитатели Ада подойдут к Преисподней, Всевышний Аллах сказал: «Когда они подойдут к ней, ее врата будут распахнуты». Говоря о том, как обитатели Рая подойдут к нему, Аллах сказал: «Когда они приблизятся, и его врата распахнутся». Это означает, что врата Геенны будут распахнуты сразу, как только мученики окажутся перед ними, дабы они в полной мере ощутили адский жар и осознали тяжесть адских мук. А что касается Рая, то эта славная и величественная обитель уготована только для самых лучших рабов Аллаха. Попасть в нее может только тот, кто совершал праведные деяния и усердно стремился снискать благоволение своего Господа. Но даже несмотря на это, оказавшись перед райскими вратами, праведники не смогут попасть в Рай, пока за них не заступится самый благородный из заступников - Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует. Только после этого райские врата распахнутся, и правоверные получат возможность войти в обитель вечного блаженства. Эти аяты доказывают существование адских и райских врат, которые открываются и закрываются. У каждого из этих врат находятся стражи, которые пропускают внутрь только тех людей, которые заслужили место в той или иной обители. Этим Рай и Ад отличаются от всех других мест во Вселенной.