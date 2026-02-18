Registrazione
Ya-Sin
82
36:82
انما امره اذا اراد شييا ان يقول له كن فيكون ٨٢
إِنَّمَآ أَمْرُهُۥٓ إِذَآ أَرَادَ شَيْـًٔا أَن يَقُولَ لَهُۥ كُن فَيَكُونُ ٨٢
إِنَّمَآ
أَمۡرُهُۥٓ
إِذَآ
أَرَادَ
شَيۡـًٔا
أَن
يَقُولَ
لَهُۥ
كُن
فَيَكُونُ
٨٢
Quando vuole una cosa, il Suo ordine consiste nel dire «Sii» ed essa è.
Rebar Kurdish Tafsir
[
إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ (٨٢)
] كه خوای گهوره بیهوێ شتێك دروست بكات فهرمانی تهنها ئهوهندهیه كه ئهفهرمووێ: ببه یهكسهر ئهو شته به فهرمانی خوای گهوره دروست دهبێ.
