3

Печать, наложенная на их сердца и слух, не позволяет вере проникнуть в их сердца, и поэтому они не придают значения и не прислушиваются к тому, что может принести им пользу. На их глазах - покрывало, которое мешает им увидеть то, из чего они могут извлечь выгоду. Перед ними закрыты все дороги, ведущие к знаниям и добру, и бессмысленно надеяться на то, что они обретут благо. Они лишены такой возможности, перед ними закрыты дороги, ведущие на путь правой веры, потому что они сами отказались уверовать и сопротивлялись истине после того, как она была открыта им. По этому поводу Всевышний сказал: «Мы отворачиваем их сердца и умы, поскольку они не уверовали в него в первый раз» (6:110). Таково их наказание в мирской жизни, а в Последней жизни их ожидает великое наказание - вечные адские муки и беспредельный гнев Всемогущего Владыки.