3

Когда же все народы соберутся на ристалище, Всевышний Аллах выберет по одному свидетелю из каждой неверующей общины, и они поведают Аллаху о многобожии и порочных воззрениях, которые исповедовали их собратья. Эти свидетели будут выбраны из числа вождей и старейшин, которые правили неверующими народами. Именно им будет предоставлена возможность отстоять интересы своих собратьев, которые последовали их путем. Но как только они начнут оправдываться, Всевышний Аллах скажет: «Чем вы можете обосновать свое многобожие? Разве Мы велели вам поступать таким образом? Разве к этому призывали вас Наши посланники? Разве это было записано в Священных Писаниях? Разве придуманные вами боги заслуживали поклонения? Разве могут они принести вам пользу и уберечь вас от наказания Всевышнего Аллаха? Если они способны на это, то пусть помогут вам и докажут, что они действительно способны на многое». Вот тогда многобожники уразумеют, что истина на стороне Аллаха и что они исповедовали явную ложь. Препирательство не принесет им пользы, ибо их доводы будут неубедительными и будут сокрушены доводами Всевышнего Аллаха. Ложь и измышления будут повергнуты и исчезнут, и многобожники осознают, что Всемогущий Господь вынес им справедливый приговор и заслуженно приговорил их к адскому наказанию.