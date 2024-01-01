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فعميت عليهم الأنباء يومئذ .[ ص: 279 ] أي خفيت عليهم الحجج ; قاله مجاهد ; لأن الله قد أعذر إليهم في الدنيا فلا يكون لهم عذر ولا حجة يوم القيامة و ( الأنباء ) الأخبار ; سمى حججهم أنباء لأنها أخبار يخبرونها . فهم لا يتساءلون أي لا يسأل بعضهم بعضا عن الحجج ; لأن الله تعالى أدحض حججهم ; قاله الضحاك . وقال ابن عباس : لا يتساءلون أي لا ينطقون بحجة . وقيل : لا يتساءلون في تلك الساعة ، ولا يدرون ما يجيبون به من هول تلك الساعة ، ثم يجيبون بعد ذلك كما أخبر عن قولهم : والله ربنا ما كنا مشركين . وقال مجاهد : لا يتساءلون بالأنساب . وقيل : لا يسأل بعضهم بعضا أن يحمل من ذنوبه شيئا ; حكاه ابن عيسى .