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3

Всевышний поведал о величии и правдивости Священного Корана. Именно эти качества заставили людей, обладающих истинным знанием, признать последнее Небесное Писание, уверовать в него всей душой и засвидетельствовать его правдивость. В этом аяте говорится о людях Писания, которым были дарованы Тора и Евангелие и которые отказывались искажать их смысл и содержание. Когда же был ниспослан Священный Коран, эти праведники уверовали в него и в Посланника, да благословит его Аллах и приветствует, который принес его человечеству.