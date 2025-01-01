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﴿أَلَّا یَسۡجُدُوا۟ لِلَّهِ﴾ أَيْ أَنْ يُسْجِدُوا لَهُ فَزِيدَتْ لَا وَأُدْغِمَ فِيهَا نُون أَنْ كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى {لِّئَلَّا یَعۡلَمَ أَهۡلُ ٱلۡكِتَـٰبِ} وَالْجُمْلَة فِي مَحَلّ مَفْعُول يَهْتَدُونَ بِإِسْقَاطِ إلَى ﴿ٱلَّذِی یُخۡرِجُ ٱلۡخَبۡءَ﴾ مَصْدَر بِمَعْنَى الْمَخْبُوء مِنْ المطر والنبات ﴿فِی ٱلسَّمَـٰوَ ٰتِ وَٱلۡأَرۡضِ وَیَعۡلَمُ مَا یُخۡفُونَ﴾ فِي قُلُوبهمْ ﴿وَمَا یُعۡلِنُونَ ٢٥﴾ بألسنتهم