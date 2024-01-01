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[ فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا ] كاتێك كە هەستیان بە سزای ئێمە كرد [ إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ (١٢) ] ئەو كاتە ڕایان ئەكرد لە سزای خوای گەورە .