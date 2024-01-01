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3

Призови своих домочадцев исправно совершать обязательные и добровольные намазы и не позволяй им расслабляться. Для того чтобы исправно совершать намаз, люди должны выполнять все действия, без которых намаз считается незаконченным и несовершенным. Поэтому фактически Пророку Мухаммаду, да благословит его Аллах и приветствует, было велено обучать людей тому, как надлежит правильно молиться и что делает намаз недействительным. Наряду с этим ему самому было велено терпеливо совершать намаз, выполняя его обязательные предписания и проявляя смирение перед Господом. Человеческая душа неохотно подчиняется этому повелению, но каждый мусульманин должен бороться против своих страстей, заставить себя исправно совершать намаз и проявлять должное терпение. Воистину, если человек регулярно совершает намаз надлежащим образом, то он исправно выполняет и все остальные предписания религии. Если же он допускает упущения в намазе, то он пренебрегает и остальными повелениями Господа. Затем Всевышний Аллах обещал Своему посланнику, да благословит его Аллах и приветствует, одарять его пропитанием, дабы мирские заботы не отвлекали его от соблюдения религиозных предписаний. Однако Аллах обязался ниспосылать пропитание не только Пророку Мухаммаду, да благословит его Аллах и приветствует, но и всем остальным творениям. И в первую очередь это относится к тем, кто выполняет повеления своего Господа и непрестанно поминает Его. А поскольку мирские блага обязательно достаются как богобоязненным, так и неблагодарным рабам, человек обязан, прежде всего, заботиться о том, как обрести вечное счастье в Последней жизни. А добиться этой цели можно благодаря богобоязненности, и поэтому Всевышний напомнил, что добрый конец как при жизни на земле, так и после смерти уготован только богобоязненным мусульманам, которые выполняют повеления Аллаха и остерегаются нарушать Его запреты. Всевышний также сказал: «Добрый исход уготован только для богобоязненных» (28:83).