وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا ١٤ وَبَرًّۢا بِوَٰلِدَيْهِ وَلَمْ يَكُن جَبَّارًا عَصِيًّۭا ١٤ undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined

3

Он уважительно относился к своим родителям и не ослушался их повелений. Напротив, он делал им добро как словом, так и делом. Он не относился к числу гордецов и ослушников, которые надменно отказываются поклоняться Аллаху и проявляют высокомерие по отношению к Его рабам и своим родителям. Все это означает, что он исправно выполнял свои обязанности перед Аллахом и перед Его творениями. И благодаря этому Аллах одарил его благополучием как в ближней жизни, так и после смерти. Вот почему далее Всевышний Аллах сказал: