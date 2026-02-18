Registrazione
فقال الملا الذين كفروا من قومه ما نراك الا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك الا الذين هم اراذلنا بادي الراي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين ٢٧
فَقَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ مِن قَوْمِهِۦ مَا نَرَىٰكَ إِلَّا بَشَرًۭا مِّثْلَنَا وَمَا نَرَىٰكَ ٱتَّبَعَكَ إِلَّا ٱلَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِىَ ٱلرَّأْىِ وَمَا نَرَىٰ لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضْلٍۭ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَـٰذِبِينَ ٢٧
I notabili del suo popolo, che erano miscredenti, dissero: «A noi sembri solo un uomo come noi, e non ci pare che ti seguano altri che i più miserabili
1
della nostra gente. Non vediamo in voi alcuna superiorità su di noi anzi, pensiamo che siate bugiardi».
Al-Sa'di
Старейшины и предводители народа отвергли призыв Нуха. Именно знатные люди обычно первыми отвергали проповеди Божьих посланников. Они отказались уверовать в святого пророка, потому что он был обычным человеком. Они дали такое объяснение своему неверию, хотя в действительности именно человек мог быть посланником к людям. Иначе быть не могло, потому что люди могут встречаться с себе подобными, обучаться у них и обращаться к ним по любым вопросам, чего они не могут делать с ангелами. Другой причиной, по которой старейшины отказались уверовать, было то, что за святым пророком последовали только самые жалкие и ничтожные люди. Так считали старейшины, хотя в действительности последователи пророка были самыми славными и самыми благоразумными сынами своего народа. Они покорились истине и не стали уподобляться ничтожным людям, которых часто называют знатью, которые повиновались всяким мятежным дьяволам и поклонялись деревьям и камням, которые пытались угодить своим идолам и совершали перед ними земные поклоны. Видел ли ты более ничтожных и более порочных людей, чем такие старейшины? Они говорили своему пророку: «Люди следуют за тобой, не осознавая того, что делают. Ты предложил им последовать за тобой, и они покорились тебе». Они имели в виду, что правоверные ничего не смыслят в религии. Однако они не знали, что очевидная истина влечет к себе проницательные умы, и стоит благоразумным людям столкнуться с истиной, как они узнают и признают ее. Они также не знали, что очевидная истина не похожа на сокровенные тайны, над которыми нужно долго размышлять. Они говорили: «Мы не считаем вас более достойными людьми, чем мы, и не собираемся повиноваться вам. Более того, мы считаем вас лжецами». Однако они лгали, потому что были свидетелями многочисленных знамений, которыми Аллах почтил Нуха и которые не оставляли сомнений в его совершенной правдивости.
