undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined

3

﴿وَأَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ طَرَفَیِ ٱلنَّهَارِ﴾ الْغَدَاة وَالْعَشِيّ أَيْ الصُّبْح وَالظُّهْر وَالْعَصْر ﴿وَزُلَفࣰا﴾ جَمْع زُلْفَة أَيْ طَائِفَة ﴿مِّنَ ٱلَّیۡلِۚ﴾ الْمَغْرِب وَالْعِشَاء ﴿إِنَّ ٱلۡحَسَنَـٰتِ﴾ كَالصَّلَوَاتِ الْخَمْس ﴿یُذۡهِبۡنَ ٱلسَّیِّـَٔاتِۚ﴾ الذُّنُوب الصَّغَائِر نَزَلَتْ فِيمَنْ قَبَّلَ أَجْنَبِيَّة فَأَخْبَرَهُ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَلِي هَذَا فَقَالَ لِجَمِيعِ أُمَّتِي كُلّهمْ رَوَاهُ الشَّيْخَانِ ﴿ذَ ٰ⁠لِكَ ذِكۡرَىٰ لِلذَّ ٰ⁠كِرِینَ ١١٤﴾ عظة للمتعظين