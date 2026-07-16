Masuk
Masuk
Pilih Bahasa
12:16
وجاءوا اباهم عشاء يبكون ١٦
وَجَآءُوٓ أَبَاهُمْ عِشَآءًۭ يَبْكُونَ ١٦

۟ؕ

Kemudian mereka datang kepada ayah mereka pada petang hari sambil menangis.
Tafsir
Pelajaran
Refleksi