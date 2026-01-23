Masuk
Masuk

Yasin

.36

Yasin

036

Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang
36:83
فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء واليه ترجعون ٨٣
فَسُبْحَـٰنَ ٱلَّذِى بِيَدِهِۦ مَلَكُوتُ كُلِّ شَىْءٍۢ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ٨٣

۟۠

Maka Mahasuci (Allah) yang ditangan-Nya kekuasaan atas segala sesuatu dan kepada-Nya kamu dikembalikan.
Tafsir
Pelajaran
Refleksi
Notes placeholders