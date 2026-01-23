Masuk
🎯 Tetap di jalur yang benar!
Buat Tujuan Saya
🎯 Tetap di jalur yang benar!
Buat Tujuan Saya
Masuk
Masuk
Indonesian Islamic affairs ministry
Mendengarkan
Terjemahan: Indonesian Islamic affairs ministry
Yasin
.36
Yasin
036
Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang
36:83
فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء واليه ترجعون ٨٣
فَسُبْحَـٰنَ ٱلَّذِى بِيَدِهِۦ مَلَكُوتُ كُلِّ شَىْءٍۢ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ٨٣
فَسُبْحٰنَ
الَّذِیْ
بِیَدِهٖ
مَلَكُوْتُ
كُلِّ
شَیْءٍ
وَّاِلَیْهِ
تُرْجَعُوْنَ
۟۠
Maka Mahasuci (Allah) yang ditangan-Nya kekuasaan atas segala sesuatu dan kepada-Nya kamu dikembalikan.
Tafsir
Pelajaran
Refleksi
Notes placeholders
close