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20:83
۞ وما اعجلك عن قومك يا موسى ٨٣
۞ وَمَآ أَعْجَلَكَ عَن قَوْمِكَ يَـٰمُوسَىٰ ٨٣

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"Dan mengapa engkau datang lebih cepat daripada kaummu, wahai Musa?"
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Pelajaran
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