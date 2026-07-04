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20:83
۞ وما اعجلك عن قومك يا موسى ٨٣
۞ وَمَآ أَعْجَلَكَ عَن قَوْمِكَ يَـٰمُوسَىٰ ٨٣
وَمَاۤ
اَعْجَلَكَ
عَنْ
قَوْمِكَ
یٰمُوْسٰی
۟
"Dan mengapa engkau datang lebih cepat daripada kaummu, wahai Musa?"
Tafsir
Pelajaran
Refleksi
20:83
۞ وما اعجلك عن قومك يا موسى ٨٣
۞ وَمَآ أَعْجَلَكَ عَن قَوْمِكَ يَـٰمُوسَىٰ ٨٣
وَمَاۤ
اَعْجَلَكَ
عَنْ
قَوْمِكَ
یٰمُوْسٰی
۟
"Dan mengapa engkau datang lebih cepat daripada kaummu, wahai Musa?"
Tafsir
Pelajaran
Refleksi