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20:82
واني لغفار لمن تاب وامن وعمل صالحا ثم اهتدى ٨٢
وَإِنِّى لَغَفَّارٌۭ لِّمَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَـٰلِحًۭا ثُمَّ ٱهْتَدَىٰ ٨٢
وَاِنِّیْ
لَغَفَّارٌ
لِّمَنْ
تَابَ
وَاٰمَنَ
وَعَمِلَ
صَالِحًا
ثُمَّ
اهْتَدٰی
۟
Dan sungguh, Aku Maha Pengampun bagi yang bertobat, beriman dan berbuat kebajikan, kemudian tetap dalam petunjuk.
Tafsir
Pelajaran
Refleksi
20:82
واني لغفار لمن تاب وامن وعمل صالحا ثم اهتدى ٨٢
وَإِنِّى لَغَفَّارٌۭ لِّمَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَـٰلِحًۭا ثُمَّ ٱهْتَدَىٰ ٨٢
وَاِنِّیْ
لَغَفَّارٌ
لِّمَنْ
تَابَ
وَاٰمَنَ
وَعَمِلَ
صَالِحًا
ثُمَّ
اهْتَدٰی
۟
Dan sungguh, Aku Maha Pengampun bagi yang bertobat, beriman dan berbuat kebajikan, kemudian tetap dalam petunjuk.
Tafsir
Pelajaran
Refleksi