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20:68
قلنا لا تخف انك انت الاعلى ٦٨
قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْأَعْلَىٰ ٦٨

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Kami berfirman, "Jangan takut! Sungguh, engkaulah yang unggul (menang).
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