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20:64
فاجمعوا كيدكم ثم ايتوا صفا وقد افلح اليوم من استعلى ٦٤
فَأَجْمِعُوا۟ كَيْدَكُمْ ثُمَّ ٱئْتُوا۟ صَفًّۭا ۚ وَقَدْ أَفْلَحَ ٱلْيَوْمَ مَنِ ٱسْتَعْلَىٰ ٦٤
فَاَجْمِعُوْا
كَیْدَكُمْ
ثُمَّ
ائْتُوْا
صَفًّا ۚ
وَقَدْ
اَفْلَحَ
الْیَوْمَ
مَنِ
اسْتَعْلٰی
۟
Maka kumpulkanlah segala tipu daya (sihir) kamu, kemudian datanglah dengan berbaris, dan sungguh beruntung orang yang menang pada hari ini."
Tafsir
Pelajaran
Refleksi
20:64
فاجمعوا كيدكم ثم ايتوا صفا وقد افلح اليوم من استعلى ٦٤
فَأَجْمِعُوا۟ كَيْدَكُمْ ثُمَّ ٱئْتُوا۟ صَفًّۭا ۚ وَقَدْ أَفْلَحَ ٱلْيَوْمَ مَنِ ٱسْتَعْلَىٰ ٦٤
فَاَجْمِعُوْا
كَیْدَكُمْ
ثُمَّ
ائْتُوْا
صَفًّا ۚ
وَقَدْ
اَفْلَحَ
الْیَوْمَ
مَنِ
اسْتَعْلٰی
۟
Maka kumpulkanlah segala tipu daya (sihir) kamu, kemudian datanglah dengan berbaris, dan sungguh beruntung orang yang menang pada hari ini."
Tafsir
Pelajaran
Refleksi