Taha 20:115 ولقد عهدنا الى ادم من قبل فنسي ولم نجد له عزما ١١٥
Halaman 288 · Juz 16
وَلَقَدْ
عَهِدْنَاۤ
اِلٰۤی
اٰدَمَ
مِنْ
قَبْلُ
فَنَسِیَ
وَلَمْ
نَجِدْ
لَهٗ
عَزْمًا
۟۠
Dan sungguh telah Kami pesankan1 kepada Adam dahulu, tetapi dia lupa, dan Kami tidak dapati kemauan yang kuat padanya.
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Ibn Kathir (Abridged)
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The Story of Adam and Iblis
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