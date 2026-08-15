Taha 20:112 ومن يعمل من الصالحات وهو مومن فلا يخاف ظلما ولا هضما ١١٢
Halaman 288 · Juz 16
وَمَنْ
یَّعْمَلْ
مِنَ
الصّٰلِحٰتِ
وَهُوَ
مُؤْمِنٌ
فَلَا
یَخٰفُ
ظُلْمًا
وَّلَا
هَضْمًا
۟
Dan barang siapa mengerjakan kebajikan sedang dia (dalam keadaan) beriman, maka dia tidak khawatir akan perlakuan zalim (terhadapnya) dan tidak (pula khawatir) akan pengurangan haknya.
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Ibn Kathir (Abridged)
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The Intercession and the Recompense
Allah, the Exalted, says,
يَوْمَئِذٍ
(On that day) the Day of Resurrection,
لاَّ تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ
(no intercession shall avail.) meaning with Him (Allah).
إِلاَّ مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَـنُ وَرَضِىَ لَهُ قَوْلاً
(except the one for whom the Most Gracious has giv…
The Intercession and the Recompense
Allah, the Exalted, says,
يَوْمَئِذٍ
(On that day) the Day of Resurrection,
لاَّ تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ
(no intercessio…