Surah Al-Lail

Surat Al-Lail terdiri dari 21 ayat, termasuk golongan surat Makkiyyah, dan diturunkan sesudah surat Al-A'la. Surat ini dinamai Al-Lail (malam) diambil dari kata "Al-Lail" yang terdapat pada ayat pertama surat ini.

**Pokok-Pokok Isi:**

Usaha manusia itu bermacam-macam dan balasannya pun berbeda-beda pula; orang yang suka berderma, bertakwa, dan membenarkan adanya pahala akan dimudahkan untuk melakukan kebaikan yang mengantarkan pada kebahagiaan di akhirat; harta benda tidak akan memberi manfaat di akhirat; orang yang bakhil merasa dirinya cukup dan mendustakan adanya pahala.

Surat Al-Lail menerangkan bahwa amalan-amalan yang dikerjakan dengan tulus ikhlas semata-mata mencari keridaan Allah itulah yang membawa kebahagiaan di akhirat kelak.

**Hubungan Surat Al-Lail Dengan Surat Adh-Dhuha:**

Pada surat Al-Lail diterangkan bahwa orang yang bertakwa akan dimudahkan mengerjakan perbuatan takwa sehingga memperoleh kebahagiaan, sedangkan pada surat Adh-Dhuha diterangkan bahwa keberuntungan di akhirat lebih baik daripada keberuntungan di dunia.