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38:47
وانهم عندنا لمن المصطفين الاخيار ٤٧
وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ ٱلْمُصْطَفَيْنَ ٱلْأَخْيَارِ ٤٧

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Dan sungguh, di sisi Kami mereka termasuk orang-orang pilihan yang paling baik.
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