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38:35
قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعدي انك انت الوهاب ٣٥
قَالَ رَبِّ ٱغْفِرْ لِى وَهَبْ لِى مُلْكًۭا لَّا يَنۢبَغِى لِأَحَدٍۢ مِّنۢ بَعْدِىٓ ۖ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْوَهَّابُ ٣٥
قَالَ
رَبِّ
اغْفِرْ
لِیْ
وَهَبْ
لِیْ
مُلْكًا
لَّا
یَنْۢبَغِیْ
لِاَحَدٍ
مِّنْ
بَعْدِیْ ۚ
اِنَّكَ
اَنْتَ
الْوَهَّابُ
۟
Dia berkata, "Ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh siapa pun setelahku. Sungguh, Engkaulah Yang Maha Pemberi."
Tafsir
Pelajaran
Refleksi
38:35
قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعدي انك انت الوهاب ٣٥
قَالَ رَبِّ ٱغْفِرْ لِى وَهَبْ لِى مُلْكًۭا لَّا يَنۢبَغِى لِأَحَدٍۢ مِّنۢ بَعْدِىٓ ۖ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْوَهَّابُ ٣٥
قَالَ
رَبِّ
اغْفِرْ
لِیْ
وَهَبْ
لِیْ
مُلْكًا
لَّا
یَنْۢبَغِیْ
لِاَحَدٍ
مِّنْ
بَعْدِیْ ۚ
اِنَّكَ
اَنْتَ
الْوَهَّابُ
۟
Dia berkata, "Ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh siapa pun setelahku. Sungguh, Engkaulah Yang Maha Pemberi."
Tafsir
Pelajaran
Refleksi