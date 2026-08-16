An-Naml 27:61 امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا االاه مع الله بل اكثرهم لا يعلمون ٦١
Halaman 344 · Juz 20
اَمَّنْ
جَعَلَ
الْاَرْضَ
قَرَارًا
وَّجَعَلَ
خِلٰلَهَاۤ
اَنْهٰرًا
وَّجَعَلَ
لَهَا
رَوَاسِیَ
وَجَعَلَ
بَیْنَ
الْبَحْرَیْنِ
حَاجِزًا ؕ
ءَاِلٰهٌ
مَّعَ
اللّٰهِ ؕ
بَلْ
اَكْثَرُهُمْ
لَا
یَعْلَمُوْنَ
۟ؕ
Bukankah Dia (Allah) telah menjadikan bumi sebagai tempat berdiam, yang menjadikan sungai-sungai di celah-celahnya, yang menjadikan gunung-gunung untuk (mengkokohkan)nya dan menjadikan suatu pemisah antara dua laut?1 Apakah di samping Allah ada tuhan (yang lain)? Sebenarnya kebanyakan mereka tidak mengetahui.
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Ibn Kathir (Abridged)
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أَمَّن جَعَلَ الاٌّرْضَ قَرَاراً
(Is not He Who has made the earth as a fixed abode,) meaning, stable and stationary, so that it does not move or convulse, because if it were to do so, it would not be a good place for people to live on. But by His grace and mercy, He has made it smooth and calm, and…
أَمَّن جَعَلَ الاٌّرْضَ قَرَاراً
(Is not He Who has made the earth as a fixed abode,) meaning, stable and stationary, so that it does not move or convu…