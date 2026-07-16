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27:50
ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون ٥٠
وَمَكَرُوا۟ مَكْرًۭا وَمَكَرْنَا مَكْرًۭا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ٥٠
وَمَكَرُوْا
مَكْرًا
وَّمَكَرْنَا
مَكْرًا
وَّهُمْ
لَا
یَشْعُرُوْنَ
۟
Dan mereka membuat tipu daya, dan Kami pun menyusun tipu daya, sedangkan mereka tidak menyadari.
Tafsir
Pelajaran
Refleksi
27:50
ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون ٥٠
وَمَكَرُوا۟ مَكْرًۭا وَمَكَرْنَا مَكْرًۭا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ٥٠
وَمَكَرُوْا
مَكْرًا
وَّمَكَرْنَا
مَكْرًا
وَّهُمْ
لَا
یَشْعُرُوْنَ
۟
Dan mereka membuat tipu daya, dan Kami pun menyusun tipu daya, sedangkan mereka tidak menyadari.
Tafsir
Pelajaran
Refleksi