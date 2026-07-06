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Terjemahan
27:41
قال نكروا لها عرشها ننظر اتهتدي ام تكون من الذين لا يهتدون ٤١
قَالَ نَكِّرُوا۟ لَهَا عَرْشَهَا نَنظُرْ أَتَهْتَدِىٓ أَمْ تَكُونُ مِنَ ٱلَّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ ٤١
قَالَ
نَكِّرُوْا
لَهَا
عَرْشَهَا
نَنْظُرْ
اَتَهْتَدِیْۤ
اَمْ
تَكُوْنُ
مِنَ
الَّذِیْنَ
لَا
یَهْتَدُوْنَ
۟
Dia (Sulaiman) berkata, "Ubahlah untuknya singgasananya; kita akan melihat apakah dia (Balqis) mengenalnya atau tidak mengenalnya lagi."
Tafsir
Pelajaran
Refleksi
27:41
قال نكروا لها عرشها ننظر اتهتدي ام تكون من الذين لا يهتدون ٤١
قَالَ نَكِّرُوا۟ لَهَا عَرْشَهَا نَنظُرْ أَتَهْتَدِىٓ أَمْ تَكُونُ مِنَ ٱلَّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ ٤١
قَالَ
نَكِّرُوْا
لَهَا
عَرْشَهَا
نَنْظُرْ
اَتَهْتَدِیْۤ
اَمْ
تَكُوْنُ
مِنَ
الَّذِیْنَ
لَا
یَهْتَدُوْنَ
۟
Dia (Sulaiman) berkata, "Ubahlah untuknya singgasananya; kita akan melihat apakah dia (Balqis) mengenalnya atau tidak mengenalnya lagi."
Tafsir
Pelajaran
Refleksi