Al-Baqarah 2:79 فويل للذين يكتبون الكتاب بايديهم ثم يقولون هاذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت ايديهم وويل لهم مما يكسبون ٧٩
Halaman 11 · Juz 1
فَوَیْلٌ
لِّلَّذِیْنَ
یَكْتُبُوْنَ
الْكِتٰبَ
بِاَیْدِیْهِمْ ۗ
ثُمَّ
یَقُوْلُوْنَ
هٰذَا
مِنْ
عِنْدِ
اللّٰهِ
لِیَشْتَرُوْا
بِهٖ
ثَمَنًا
قَلِیْلًا ؕ
فَوَیْلٌ
لَّهُمْ
مِّمَّا
كَتَبَتْ
اَیْدِیْهِمْ
وَوَیْلٌ
لَّهُمْ
مِّمَّا
یَكْسِبُوْنَ
۟
Maka celakalah orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka (sendiri), kemudian berkata, "Ini dari Allah," (dengan maksud) untuk menjualnya dengan harga murah. Maka celakalah mereka, karena tulisan tangan mereka, dan celakalah mereka karena apa yang mereka perbuat.1
Bacalah Tafsir
Ibn Kathir (Abridged)
Lebih Banyak Tafsir
The Meaning of `Ummi
Allah said,
وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ
(And there are among them Ummiyyun people) meaning, among the People of the Book, as Mujahid stated. 'Ummyyun' is plural for Ummi, that is, a person who does not write, as Abu Al-`Aliyah, Ar-Rabi`, Qatadah, Ibrahim An-Nakha`i and others said. T…
The Meaning of `Ummi
Allah said,
وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ
(And there are among them Ummiyyun people) meaning, among the People of the Book, as Mujahid s…