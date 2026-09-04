Al-Baqarah 2:49 واذ نجيناكم من ال فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون ابناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذالكم بلاء من ربكم عظيم ٤٩
Halaman 7 · Juz 1
وَاِذْ
نَجَّیْنٰكُمْ
مِّنْ
اٰلِ
فِرْعَوْنَ
یَسُوْمُوْنَكُمْ
سُوْٓءَ
الْعَذَابِ
یُذَبِّحُوْنَ
اَبْنَآءَكُمْ
وَیَسْتَحْیُوْنَ
نِسَآءَكُمْ ؕ
وَفِیْ
ذٰلِكُمْ
بَلَآءٌ
مِّنْ
رَّبِّكُمْ
عَظِیْمٌ
۟
Dan (ingatlah) ketika Kami menyelamatkan kamu dari (Fir'aun dan) pengikut-pengikut Fir'aun.1 Mereka menimpakan siksaan yang sangat berat kepadamu. Mereka menyembelih anak-anak laki-lakimu dan membiarkan hidup anak-anak perempuanmu. Dan pada yang demikian itu merupakan cobaan yang besar dari Tuhanmu.
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Ibn Kathir (Abridged)
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The Children of Israel were saved from Pharaoh and His Army Who drowned
Allah said to the Children of Israel, "Remember My favor on you
وَإِذْ نَجَّيْنَـكُم مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ
(And (remember) when We delivered you from Fir`awn's (Pharaoh) people, who were afflicting…
The Children of Israel were saved from Pharaoh and His Army Who drowned
Allah said to the Children of Israel, "Remember My favor on you
وَإِذْ نَجَّيْنَ…