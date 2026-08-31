Masuk
Masuk
Masuk
Pilih Bahasa
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Terjemahan
3:171
۞ يستبشرون بنعمة من الله وفضل وان الله لا يضيع اجر المومنين ١٧١
۞ يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍۢ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَضْلٍۢ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١٧١
یَسْتَبْشِرُوْنَ
بِنِعْمَةٍ
مِّنَ
اللّٰهِ
وَفَضْلٍ ۙ
وَّاَنَّ
اللّٰهَ
لَا
یُضِیْعُ
اَجْرَ
الْمُؤْمِنِیْنَ
۟
Mereka bergembira ria dengan nikmat dan karunia dari Allah. Dan sungguh, Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang beriman,
Tafsir
Pelajaran
Refleksi
3:172
الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما اصابهم القرح للذين احسنوا منهم واتقوا اجر عظيم ١٧٢
ٱلَّذِينَ ٱسْتَجَابُوا۟ لِلَّهِ وَٱلرَّسُولِ مِنۢ بَعْدِ مَآ أَصَابَهُمُ ٱلْقَرْحُ ۚ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا۟ مِنْهُمْ وَٱتَّقَوْا۟ أَجْرٌ عَظِيمٌ ١٧٢
اَلَّذِیْنَ
اسْتَجَابُوْا
لِلّٰهِ
وَالرَّسُوْلِ
مِنْ
بَعْدِ
مَاۤ
اَصَابَهُمُ
الْقَرْحُ ۛؕ
لِلَّذِیْنَ
اَحْسَنُوْا
مِنْهُمْ
وَاتَّقَوْا
اَجْرٌ
عَظِیْمٌ
۟ۚ
(yaitu) orang-orang yang menaati (perintah) Allah dan Rasul setelah mereka mendapat luka (dalam Perang Uhud). Orang-orang yang berbuat kebajikan dan bertakwa di antara mereka mendapat pahala yang besar.
Tafsir
Pelajaran
Refleksi
3:171
۞ يستبشرون بنعمة من الله وفضل وان الله لا يضيع اجر المومنين ١٧١
۞ يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍۢ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَضْلٍۢ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١٧١
یَسْتَبْشِرُوْنَ
بِنِعْمَةٍ
مِّنَ
اللّٰهِ
وَفَضْلٍ ۙ
وَّاَنَّ
اللّٰهَ
لَا
یُضِیْعُ
اَجْرَ
الْمُؤْمِنِیْنَ
۟
Mereka bergembira ria dengan nikmat dan karunia dari Allah. Dan sungguh, Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang beriman,
Tafsir
Pelajaran
Refleksi