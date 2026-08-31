Masuk
Masuk
Masuk
Pilih Bahasa
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
49. Al-Hujurat
Kamar-Kamar
Mendengarkan
informasi
Terjemahan
Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang
49:1
يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله ان الله سميع عليم ١
يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تُقَدِّمُوا۟ بَيْنَ يَدَىِ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ ۖ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌۭ ١
یٰۤاَیُّهَا
الَّذِیْنَ
اٰمَنُوْا
لَا
تُقَدِّمُوْا
بَیْنَ
یَدَیِ
اللّٰهِ
وَرَسُوْلِهٖ
وَاتَّقُوا
اللّٰهَ ؕ
اِنَّ
اللّٰهَ
سَمِیْعٌ
عَلِیْمٌ
۟
Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mendahului Allah dan Rasul-Nya,
1
dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.
Tafsir
Pelajaran
Refleksi
49:1
يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله ان الله سميع عليم ١
يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تُقَدِّمُوا۟ بَيْنَ يَدَىِ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ ۖ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌۭ ١
یٰۤاَیُّهَا
الَّذِیْنَ
اٰمَنُوْا
لَا
تُقَدِّمُوْا
بَیْنَ
یَدَیِ
اللّٰهِ
وَرَسُوْلِهٖ
وَاتَّقُوا
اللّٰهَ ؕ
اِنَّ
اللّٰهَ
سَمِیْعٌ
عَلِیْمٌ
۟
Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mendahului Allah dan Rasul-Nya,
1
dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.
Tafsir
Pelajaran
Refleksi