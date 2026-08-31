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44:17
۞ ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم ١٧
۞ وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَآءَهُمْ رَسُولٌۭ كَرِيمٌ ١٧
وَلَقَدْ
فَتَنَّا
قَبْلَهُمْ
قَوْمَ
فِرْعَوْنَ
وَجَآءَهُمْ
رَسُوْلٌ
كَرِیْمٌ
۟ۙ
Dan sungguh, sebelum mereka, Kami benar-benar telah menguji kaum Fir'aun, dan telah datang kepada mereka seorang Rasul yang mulia,
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Pelajaran
Refleksi
44:18
ان ادوا الي عباد الله اني لكم رسول امين ١٨
أَنْ أَدُّوٓا۟ إِلَىَّ عِبَادَ ٱللَّهِ ۖ إِنِّى لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌۭ ١٨
اَنْ
اَدُّوْۤا
اِلَیَّ
عِبَادَ
اللّٰهِ ؕ
اِنِّیْ
لَكُمْ
رَسُوْلٌ
اَمِیْنٌ
۟ۙ
(dengan berkata), "Serahkanlah kepadaku hamba-hamba Allah (Bani Israil). Sesungguhnya aku adalah utusan (Allah) yang dapat kamu percaya.
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Pelajaran
Refleksi
44:19
وان لا تعلوا على الله اني اتيكم بسلطان مبين ١٩
وَأَن لَّا تَعْلُوا۟ عَلَى ٱللَّهِ ۖ إِنِّىٓ ءَاتِيكُم بِسُلْطَـٰنٍۢ مُّبِينٍۢ ١٩
وَّاَنْ
لَّا
تَعْلُوْا
عَلَی
اللّٰهِ ؕ
اِنِّیْۤ
اٰتِیْكُمْ
بِسُلْطٰنٍ
مُّبِیْنٍ
۟ۚ
Dan jangalah kamu menyombongkan diri terhadap Allah. Sungguh, aku datang kepadamu dengan membawa bukti yang nyata.
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Pelajaran
Refleksi
44:20
واني عذت بربي وربكم ان ترجمون ٢٠
وَإِنِّى عُذْتُ بِرَبِّى وَرَبِّكُمْ أَن تَرْجُمُونِ ٢٠
وَاِنِّیْ
عُذْتُ
بِرَبِّیْ
وَرَبِّكُمْ
اَنْ
تَرْجُمُوْنِ
۟ؗ
Dan sesungguhnya aku berlindung kepada Tuhanku dan Tuhanmu, dari ancamanmu untuk merajamku.
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Pelajaran
Refleksi
44:21
وان لم تومنوا لي فاعتزلون ٢١
وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُوا۟ لِى فَٱعْتَزِلُونِ ٢١
وَاِنْ
لَّمْ
تُؤْمِنُوْا
لِیْ
فَاعْتَزِلُوْنِ
۟
Dan jika kamu tidak beriman kepadaku, maka biarkanlah aku (memimpin Bani Israil)."
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Pelajaran
Refleksi
44:22
فدعا ربه ان هاولاء قوم مجرمون ٢٢
فَدَعَا رَبَّهُۥٓ أَنَّ هَـٰٓؤُلَآءِ قَوْمٌۭ مُّجْرِمُونَ ٢٢
فَدَعَا
رَبَّهٗۤ
اَنَّ
هٰۤؤُلَآءِ
قَوْمٌ
مُّجْرِمُوْنَ
۟
Kemudian dia (Musa) berdoa kepada Tuhannya, "Sungguh, mereka ini adalah kaum yang berdosa (segerakanlah azab kepada mereka)."
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Pelajaran
Refleksi
44:23
فاسر بعبادي ليلا انكم متبعون ٢٣
فَأَسْرِ بِعِبَادِى لَيْلًا إِنَّكُم مُّتَّبَعُونَ ٢٣
فَاَسْرِ
بِعِبَادِیْ
لَیْلًا
اِنَّكُمْ
مُّتَّبَعُوْنَ
۟ۙ
(Allah berfirman), "Karena itu berjalanlah dengan hamba-hamba-Ku pada malam hari, sesungguhnya kamu akan dikejar,
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Pelajaran
Refleksi
44:24
واترك البحر رهوا انهم جند مغرقون ٢٤
وَٱتْرُكِ ٱلْبَحْرَ رَهْوًا ۖ إِنَّهُمْ جُندٌۭ مُّغْرَقُونَ ٢٤
وَاتْرُكِ
الْبَحْرَ
رَهْوًا ؕ
اِنَّهُمْ
جُنْدٌ
مُّغْرَقُوْنَ
۟
dan biarkanlah laut itu terbelah. Sesungguhnya mereka bala tentara yang akan ditenggelamkan."
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Pelajaran
Refleksi
44:25
كم تركوا من جنات وعيون ٢٥
كَمْ تَرَكُوا۟ مِن جَنَّـٰتٍۢ وَعُيُونٍۢ ٢٥
كَمْ
تَرَكُوْا
مِنْ
جَنّٰتٍ
وَّعُیُوْنٍ
۟ۙ
Betapa banyak taman-taman dan mata air-mata air yang mereka tinggalkan,
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Pelajaran
Refleksi
44:26
وزروع ومقام كريم ٢٦
وَزُرُوعٍۢ وَمَقَامٍۢ كَرِيمٍۢ ٢٦
وَّزُرُوْعٍ
وَّمَقَامٍ
كَرِیْمٍ
۟ۙ
juga kebun-kebun serta tempat-tempat kediaman yang indah,
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Pelajaran
Refleksi
44:27
ونعمة كانوا فيها فاكهين ٢٧
وَنَعْمَةٍۢ كَانُوا۟ فِيهَا فَـٰكِهِينَ ٢٧
وَّنَعْمَةٍ
كَانُوْا
فِیْهَا
فٰكِهِیْنَ
۟ۙ
dan kesenangan-kesenangan yang dapat mereka nikmati di sana.
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Pelajaran
Refleksi
44:28
كذالك واورثناها قوما اخرين ٢٨
كَذَٰلِكَ ۖ وَأَوْرَثْنَـٰهَا قَوْمًا ءَاخَرِينَ ٢٨
كَذٰلِكَ ۫
وَاَوْرَثْنٰهَا
قَوْمًا
اٰخَرِیْنَ
۟
Demikianlah, dan Kami wariskan (semua) itu kepada kaum yang lain.
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Pelajaran
Refleksi
44:29
فما بكت عليهم السماء والارض وما كانوا منظرين ٢٩
فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ ٱلسَّمَآءُ وَٱلْأَرْضُ وَمَا كَانُوا۟ مُنظَرِينَ ٢٩
فَمَا
بَكَتْ
عَلَیْهِمُ
السَّمَآءُ
وَالْاَرْضُ
وَمَا
كَانُوْا
مُنْظَرِیْنَ
۟۠
Maka langit dan bumi tidak menangisi mereka, dan mereka pun tidak diberi penangguhan waktu.
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Pelajaran
Refleksi
44:30
ولقد نجينا بني اسراييل من العذاب المهين ٣٠
وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ مِنَ ٱلْعَذَابِ ٱلْمُهِينِ ٣٠
وَلَقَدْ
نَجَّیْنَا
بَنِیْۤ
اِسْرَآءِیْلَ
مِنَ
الْعَذَابِ
الْمُهِیْنِ
۟ۙ
Dan sungguh, telah Kami selamatkan Bani Israil dari siksaan yang menghinakan,
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Pelajaran
Refleksi
44:31
من فرعون انه كان عاليا من المسرفين ٣١
مِن فِرْعَوْنَ ۚ إِنَّهُۥ كَانَ عَالِيًۭا مِّنَ ٱلْمُسْرِفِينَ ٣١
مِنْ
فِرْعَوْنَ ؕ
اِنَّهٗ
كَانَ
عَالِیًا
مِّنَ
الْمُسْرِفِیْنَ
۟
dari (siksaan) Fir'aun, sungguh, dia itu orang yang sombong, termasuk orang-orang yang melampaui batas.
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Pelajaran
Refleksi
44:32
ولقد اخترناهم على علم على العالمين ٣٢
وَلَقَدِ ٱخْتَرْنَـٰهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَى ٱلْعَـٰلَمِينَ ٣٢
وَلَقَدِ
اخْتَرْنٰهُمْ
عَلٰی
عِلْمٍ
عَلَی
الْعٰلَمِیْنَ
۟ۚ
Dan sungguh, Kami pilih mereka (Bani Israil) dengan ilmu (Kami) di atas semua bangsa (pada masa itu).
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Pelajaran
Refleksi
44:33
واتيناهم من الايات ما فيه بلاء مبين ٣٣
وَءَاتَيْنَـٰهُم مِّنَ ٱلْـَٔايَـٰتِ مَا فِيهِ بَلَـٰٓؤٌۭا۟ مُّبِينٌ ٣٣
وَاٰتَیْنٰهُمْ
مِّنَ
الْاٰیٰتِ
مَا
فِیْهِ
بَلٰٓؤٌا
مُّبِیْنٌ
۟
Dan telah Kami berikan kepada mereka di antara tanda-tanda (kebesaran Kami) sesuatu yang di dalamnya terdapat nikmat yang nyata.
1
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Pelajaran
Refleksi
44:34
ان هاولاء ليقولون ٣٤
إِنَّ هَـٰٓؤُلَآءِ لَيَقُولُونَ ٣٤
اِنَّ
هٰۤؤُلَآءِ
لَیَقُوْلُوْنَ
۟ۙ
Sesungguhnya mereka (kaum musyrik) itu pasti akan berkata,
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Pelajaran
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44:35
ان هي الا موتتنا الاولى وما نحن بمنشرين ٣٥
إِنْ هِىَ إِلَّا مَوْتَتُنَا ٱلْأُولَىٰ وَمَا نَحْنُ بِمُنشَرِينَ ٣٥
اِنْ
هِیَ
اِلَّا
مَوْتَتُنَا
الْاُوْلٰی
وَمَا
نَحْنُ
بِمُنْشَرِیْنَ
۟
"Tidak ada kematian selain kematian di dunia ini. Dan kami tidak akan dibangkitkan,
1
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Pelajaran
Refleksi
44:36
فاتوا باباينا ان كنتم صادقين ٣٦
فَأْتُوا۟ بِـَٔابَآئِنَآ إِن كُنتُمْ صَـٰدِقِينَ ٣٦
فَاْتُوْا
بِاٰبَآىِٕنَاۤ
اِنْ
كُنْتُمْ
صٰدِقِیْنَ
۟
maka hadirkanlah (kembali) nenek moyang kami jika kamu orang yang benar."
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Pelajaran
Refleksi
44:37
اهم خير ام قوم تبع والذين من قبلهم اهلكناهم انهم كانوا مجرمين ٣٧
أَهُمْ خَيْرٌ أَمْ قَوْمُ تُبَّعٍۢ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۚ أَهْلَكْنَـٰهُمْ ۖ إِنَّهُمْ كَانُوا۟ مُجْرِمِينَ ٣٧
اَهُمْ
خَیْرٌ
اَمْ
قَوْمُ
تُبَّعٍ ۙ
وَّالَّذِیْنَ
مِنْ
قَبْلِهِمْ ؕ
اَهْلَكْنٰهُمْ ؗ
اِنَّهُمْ
كَانُوْا
مُجْرِمِیْنَ
۟
Apakah mereka (kaum musyrikin) yang lebih baik atau kaum Tubba',
1
dan orang-orang sebelum mereka yang telah Kami binasakan karena mereka adalah orang-orang yang sungguh berdosa.
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Pelajaran
Refleksi
44:17
۞ ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم ١٧
۞ وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَآءَهُمْ رَسُولٌۭ كَرِيمٌ ١٧
وَلَقَدْ
فَتَنَّا
قَبْلَهُمْ
قَوْمَ
فِرْعَوْنَ
وَجَآءَهُمْ
رَسُوْلٌ
كَرِیْمٌ
۟ۙ
Dan sungguh, sebelum mereka, Kami benar-benar telah menguji kaum Fir'aun, dan telah datang kepada mereka seorang Rasul yang mulia,
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Pelajaran
Refleksi