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40. Ghafir

Maha Pengampun

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Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang
40:1
حم ١
حمٓ ١

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Ḥā Mīm.
Tafsir
Pelajaran
Refleksi