Masuk
Masuk
Masuk
Pilih Bahasa
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
40. Ghafir
Maha Pengampun
Mendengarkan
informasi
Terjemahan
Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang
40:1
حم ١
حمٓ ١
حٰمٓ
۟ۚ
Ḥā Mīm.
Tafsir
Pelajaran
Refleksi
40:2
تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم ٢
تَنزِيلُ ٱلْكِتَـٰبِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ ٢
تَنْزِیْلُ
الْكِتٰبِ
مِنَ
اللّٰهِ
الْعَزِیْزِ
الْعَلِیْمِ
۟ۙ
Kitab ini (Al-Qur`an) di turunkan dari Allah Yang Mahaperkasa, Maha Mengetahui,
Tafsir
Pelajaran
Refleksi
40:3
غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا الاه الا هو اليه المصير ٣
غَافِرِ ٱلذَّنۢبِ وَقَابِلِ ٱلتَّوْبِ شَدِيدِ ٱلْعِقَابِ ذِى ٱلطَّوْلِ ۖ لَآ إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ إِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ ٣
غَافِرِ
الذَّنْۢبِ
وَقَابِلِ
التَّوْبِ
شَدِیْدِ
الْعِقَابِ ۙ
ذِی
الطَّوْلِ ؕ
لَاۤ
اِلٰهَ
اِلَّا
هُوَ ؕ
اِلَیْهِ
الْمَصِیْرُ
۟
Yang mengampuni dosa dan menerima tobat dan keras hukuman-Nya; yang memiliki karunia. Tidak ada tuhan (yang berhak disembah) selain Dia. Hanya kepada-Nyalah (semua makhluk) kembali.
Tafsir
Pelajaran
Refleksi
40:4
ما يجادل في ايات الله الا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد ٤
مَا يُجَـٰدِلُ فِىٓ ءَايَـٰتِ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ فَلَا يَغْرُرْكَ تَقَلُّبُهُمْ فِى ٱلْبِلَـٰدِ ٤
مَا
یُجَادِلُ
فِیْۤ
اٰیٰتِ
اللّٰهِ
اِلَّا
الَّذِیْنَ
كَفَرُوْا
فَلَا
یَغْرُرْكَ
تَقَلُّبُهُمْ
فِی
الْبِلَادِ
۟
Tidak ada yang memperdebatkan tentang ayat-ayat Allah, kecuali orang-orang yang kafir. Karena itu janganlah engkau (Muhammad) tertipu oleh keberhasilan usaha mereka di seluruh negeri.
Tafsir
Pelajaran
Refleksi
40. Ghafir
Maha Pengampun
Mendengarkan
informasi
Terjemahan
Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang
40:1
حم ١
حمٓ ١
حٰمٓ
۟ۚ
Ḥā Mīm.
Tafsir
Pelajaran
Refleksi