Masuk
Masuk
Pilih Bahasa
38:52
۞ وعندهم قاصرات الطرف اتراب ٥٢
۞ وَعِندَهُمْ قَـٰصِرَٰتُ ٱلطَّرْفِ أَتْرَابٌ ٥٢

۟

Dan di samping mereka (ada bidadari-bidadari) yang redup pandangannya dan sebaya umurnya.
Tafsir
Pelajaran
Refleksi