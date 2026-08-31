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Terjemahan
37:145
۞ فنبذناه بالعراء وهو سقيم ١٤٥
۞ فَنَبَذْنَـٰهُ بِٱلْعَرَآءِ وَهُوَ سَقِيمٌۭ ١٤٥
فَنَبَذْنٰهُ
بِالْعَرَآءِ
وَهُوَ
سَقِیْمٌ
۟ۚ
Kemudian Kami lemparkan dia ke daratan yang tandus, sedang dia dalam keadaan sakit.
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Pelajaran
Refleksi
37:146
وانبتنا عليه شجرة من يقطين ١٤٦
وَأَنۢبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةًۭ مِّن يَقْطِينٍۢ ١٤٦
وَاَنْۢبَتْنَا
عَلَیْهِ
شَجَرَةً
مِّنْ
یَّقْطِیْنٍ
۟ۚ
Kemudian untuk dia Kami tumbuhkan sebatang pohon dari jenis labu.
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Pelajaran
Refleksi
37:147
وارسلناه الى ماية الف او يزيدون ١٤٧
وَأَرْسَلْنَـٰهُ إِلَىٰ مِا۟ئَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ ١٤٧
وَاَرْسَلْنٰهُ
اِلٰی
مِائَةِ
اَلْفٍ
اَوْ
یَزِیْدُوْنَ
۟ۚ
Dan Kami utus dia kepada seratus ribu (orang) atau lebih,
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Pelajaran
Refleksi
37:148
فامنوا فمتعناهم الى حين ١٤٨
فَـَٔامَنُوا۟ فَمَتَّعْنَـٰهُمْ إِلَىٰ حِينٍۢ ١٤٨
فَاٰمَنُوْا
فَمَتَّعْنٰهُمْ
اِلٰی
حِیْنٍ
۟ؕ
sehingga mereka beriman, karena itu Kami anugerahkan kenikmatan hidup kepada mereka hingga waktu tertentu.
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Pelajaran
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37:149
فاستفتهم الربك البنات ولهم البنون ١٤٩
فَٱسْتَفْتِهِمْ أَلِرَبِّكَ ٱلْبَنَاتُ وَلَهُمُ ٱلْبَنُونَ ١٤٩
فَاسْتَفْتِهِمْ
اَلِرَبِّكَ
الْبَنَاتُ
وَلَهُمُ
الْبَنُوْنَ
۟ۙ
Maka tanyakanlah (Muhammad) kepada mereka (orang-orang kafir Mekkah), "Apakah anak-anak perempuan itu untuk Tuhanmu sedangkan untuk mereka anak laki-laki?
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Pelajaran
Refleksi
37:145
۞ فنبذناه بالعراء وهو سقيم ١٤٥
۞ فَنَبَذْنَـٰهُ بِٱلْعَرَآءِ وَهُوَ سَقِيمٌۭ ١٤٥
فَنَبَذْنٰهُ
بِالْعَرَآءِ
وَهُوَ
سَقِیْمٌ
۟ۚ
Kemudian Kami lemparkan dia ke daratan yang tandus, sedang dia dalam keadaan sakit.
Tafsir
Pelajaran
Refleksi